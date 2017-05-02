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مقتل 10 جنود عراقيين فى هجوم لـ"داعش" بمدينة الرطبة
جنود من القوات العراقية الخاصة شمالي الموصل

مقتل 10 جنود عراقيين فى هجوم لـ"داعش" بمدينة الرطبة

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:30 ص
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قتل عشرة جنود عراقيين وأصيب 6 آخرون بجروح فى هجوم  لتنظيم داعش، استهدف الثلاثاء مقرا للجيش قرب مدينة الرطبة فى غرب البلاد، حسبما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال ضابط برتبة مقدم فى الجيش لوكالة “فرانس برس”: “قتل عشرة جنود وأصيب ستة آخرون بجروح فى هجوم لتنظيم داعش استهدف مقرا للجيش شرق مدينة الرطبة” الواقعة فى غرب العراق. وأكد مسؤول محلى فى الرطبة وقوع الهجوم وحصلية الضحايا.

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