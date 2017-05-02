"الراقص مع الكلاب" يكشف حقيقة أزمته مع أبو هشيمةالثلاثاء، 2 مايو 2017 10:43 ص
كشف الطفل عبدالرحمن المعروف إعلاميا باسم “الراقص مع الكلاب ” ، تفاصيل ما حدث معه خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن تخلي رجل الاعمال أحمد ابوهشيمة عن تكفل الطفل.
وأضاف عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “اون لايف” اليوم الثلاثاء ، ان رجل الأعمال أبو هشيمة، وعدني بالتكفل بي، وكلف عدد من البوديجردات بالبحث عني ، في ناس عايزة تستغل قضيتي علشان تهاجمة “.
وترجع قصة الطفل عبدالرحمن الملقب إعلاميا بالراقص مع الكلاب، الى أن والده طرده من منزله إرضاء لزوجته الثانية، وأصبح يعيش مع الكلاب في الشارع، وشعر وسطهم بألفة ورحمة ومودة، بل أصبح يتكسب قوت يومه من الرقص معهم في الشوارع.
ويذكر ان مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ، قالت أن “أبو هشيمة” لم يتخل عن التكفل بنفقات تربية وتعليم الطفل عبد الرحمن فكري الملقب إعلاميا بالراقص مع الكلاب.
وأكدت أن رجل الأعمال المصري أعلن استعداده التام للتكفل بنفقات وتربية الطفل وشقيقه ولكن وفقا للوائح والقوانين المعمول بها فلا بد من تأهيل الطفل نفسيا وإيداعه إحدى دور الرعاية، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أودعت الطفل وشقيقه دار رعاية تسمى “فيس”؛ وهي من الدور التي تختص برعاية أطفال الشارع وتأهيلهم لدمجهم في أسرهم والمجتمع وبعد قضاء الطفل فترة في الدار خضع فيها لجلسات تأهيل، قام والد الطفل باستلامه من المؤسسة بناء على طلبه ورغبة الطفلين الشديدة للعودة إلى أسرتهما، وذلك بمقتضى محضر رقم 2800 إداري السلام.
ومن جانبها ذكرت الوزارة في بيان صحافي إنها أرسلت فريق الشارع للبحث عن عبد الرحمن بمجرد ترديد معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن الطفل هرب من جديد من أسرته.
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