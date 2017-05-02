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أميرة نايف تستأنف تصوير"مطربين عن الطعام" في طريق مصر إسكندرية
أميرة نايف

أميرة نايف تستأنف تصوير"مطربين عن الطعام" في طريق مصر إسكندرية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:32 ص
وكالات

تستأنف الفنانة أميرة نايف، الخميس المقبل، تصوير مشاهدها في فيلم “مطربين عن الطعام” في إحدي الفيلات الخاصة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بعد الانتهاء من تصوير عدة مشاهد بمنطقة الهرم .
وقالت نايف - للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – “مطربين عن الطعام” بطولة نيرمين ماهر وأحمد عزمي وأميرة نايف وتتيانا وأحمد صيام وكريم أبو زيد وسيف جمال ومراد فكري ورانيا فتح الله والفنانة المغربية بشري وإنتاج شركة كاراس للإنتاج الفني .
من ناحية لأخرى، تواصل أميرة تصوير دورها في مسلسل “السر” للمخرج محمد حمدي، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني .
“السر” بطولة حسين فهمي، ونضال الشافعي، ودينا، ومايا نصري، وأحمد حلاوة، ودينا، وعزت أبو عوف، والعمل من تأليف حسام موسى، وإنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي، والعمل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الـ 60 حلقة.

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