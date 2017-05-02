شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع الطائرتين اليمنيتين المتجهتين إلى مطارى عدن، وسيئون فى حضرموت، لمدة 5 ساعات، فى انتظار الحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى المسيطرة على المجال الجوى فى اليمن.

وأفادت مصادر ملاحية، بأن سلطات المطار تلقت إخطارا من مكتب الخطوط اليمنية بتأخر إقلاع رحلة الشركة رقم 607 المتجهة إلى مطار سيئون بحضرموت، والرحلة رقم 601 المتجهة لمطار عدن، 5 ساعات عن موعد إقلاعهما المقرر سلفا، للحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى.