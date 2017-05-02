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اليوم.. محافظ الغربية يتفقد حقل الغاز بكفر الجزيرة بزفتى
محافظ الغربية الجديد احمد ضيف صقر

اليوم.. محافظ الغربية يتفقد حقل الغاز بكفر الجزيرة بزفتى

الثلاثاء، 2 مايو 2017 10:28 ص
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يتفقد محافظ الغربية، اللواء أحمد صقر، أعمال الحفر لحقل الغاز الطبيعي، الذي تقوم بها شركة (سي دراجون)، بقرية كفر الجزيرة، بمركز زفتى.

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