البرلمان يصوت اليوم على «العلاوة» و«قانون الرياضة»

يصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامى موازنات الهيئات العامة الإقتصادية للسنة المالية 2014-2015 وعددها 50 مشروع قانون، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2014-2015.

كما يصوت المجلس بالجلسة العامة، أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

فى سياق أخر، يبدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون التشريعية والخطة والموازنة، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدا قانون الاستثمار، فيما يناقش الأعضاء تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانون والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى مصر والكويت.

ويناقش الأعضاء أيضا تقرير اللجنة الإقتصادية والشئون الإفريقية عن قرار رئيس رقم 102 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى ومجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى، وتقرير اللجنة الإقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2017 بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضى الثالث بين مصر وصندوق النقد العربى.