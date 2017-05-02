عقدت السلطات الدفاعية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مؤتمرات فيديو فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في 29 أبريل الماضي،حيث تقاسمت معلومات معنية وناقشت تدابير المواجهة اللازمة.

أعلنت ذلك وزارة الدفاع في سول اليوم الثلاثاء وقالت في بيان لها نقلته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إن مؤتمرات الفيديو شارك فيها نائب المدير العام للسياسة الدولية في وزارة الدفاع الكورية بارك تشول كيون من الجانب الكوري، ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون شرق آسيا كريستوفر جون ستونز ومدير السياسة الدفاعية بوزارة الدفاع اليابانية كوجي كانو.

وأدانت الدول الثلاث بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي الذي يمثل انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددة على أن البرنامج الكوري الشمالي لتطوير الصواريخ الباليستية بصورة غير شرعية، يمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وأكدت الولايات المتحدة مجددا تعهدها بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، واتفقت الدول الثلاث على التعاون الوثيق لتعزيز الأمن في المنطقة.