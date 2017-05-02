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البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواء
الدكتور علي عبد العال

البرلمان: بث جلسات «تيران وصنافير» على الهواء

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:24 ص

وافق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على بث اجتماعات وجلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت فيها مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، مباشرة على التليفزيون، وذلك في إطار الشفافية والاستماع لجميع وجهات النظر.

وقال عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في تصريحات لصحيفة “الأخبار”، نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إنه التقى برئيس المجلس في مكتبه، وطرح عليه فكرة بث جلسات مناقشة الاتفاقية، على الهواء مباشرة، وأبدى ترحيباً واسعاً.

وأضاف بكري، أن مناقشة الاتفاقية، لم تدرج حتي الآن علي جدول أعمال اللجنة التشريعية رغم احالتها، مشيراً إلى وجود حالة من الجدل بين النواب في هذا الشأن.

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