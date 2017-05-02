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"المطبات الهوائية" تصيب 27 شخصا على متن طائرة روسية
طائرة روسية

"المطبات الهوائية" تصيب 27 شخصا على متن طائرة روسية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:17 ص
متابعات

تعرضت طائرة ركاب روسية من طراز “إيروفلوت بوينج 777-300”، كانت في طريقها من موسكو إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، إلى مطبات هوائية قوية، مما أدى إلى تعرض 27 شخصا لإصابات وصلت لدى البعض إلى العمود الفقري.

لكن حسب السفارة الروسية في بانكوك، لم تكن المطبات وحدها سبب الإصابات.

وذكرت السفارة في بيان أن الرحلة “سو-270” اصطدمت بمطبات هوائية، أمس الاثنين، خلال توجهها لمطار سوفارنابومي في بانكوك، لكنها لفتت إلى أن بعض الركاب تجاهلوا ارتداء أحزمة الأمان، وهو ما أدى إلى هذا العدد من الإصابات.

ونقل دبلوماسي روسي طلب عدم الكشف عن هويته، عن ضابط قوله إن 15 شخصا لا يزالوا في مستشفى لتلقي العلاج.

وطبقا لقائمة صادرة عن السفارة، كان جميع المصابين من الروس وتتراوح أعمارهم بين عام و69 عاما، باستثناء 3 تايلانديين.

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