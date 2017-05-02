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الجيش الباكستاني يصد هجوما عبر الحدود ويقتل 3 إرهابيين
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يصد هجوما عبر الحدود ويقتل 3 إرهابيين

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:09 ص
أ ش أ

تمكن الجيش الباكستاني من صد هجوم عبر الحدود في منطقة وزيرستان الجنوبية وقتل 3 إرهابيين على الأقل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني فى بيان نقلته قناة “جيو” الباكستانية اليوم الثلاثاء أن القوات المتمركزة فى المراكز الحدودية نجحت فى صد الهجوم الارهابى بشكل فائق، مما أسفر عن مصرع 3 من الإرهابيين وإصابة عشرات المسلحين فى تبادل مكثف لاطلاق النار.

وتتقاسم باكستان وأفغانستان حدودا طويلة يسهل اختراقها، تشمل المناطق التي يصعب الوصول إليها والممرات الجبلية العالية والتضاريس الوعرة، مما يجعل من الصعب تأمين الحدود بشكل كامل.

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