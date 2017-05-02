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ولي ولي العهد السعودي عن «القطيعة» مع مصر: إعلام إخوانجي
السيسي يستقبل اﻻمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي

ولي ولي العهد السعودي عن «القطيعة» مع مصر: إعلام إخوانجي

الثلاثاء، 2 مايو 2017 09:06 ص
كتب - أحمد فرهود

تعرض فضائية “إم بي سي”، مساء اليوم الثلاثاء، حوار مرتقب لولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع برنامج “الثامنة”.

ونشرت القناة، “بروموهات” لبعض تصريحات الأمير في الحوار، والذي تطرق فيه غلى العلاقات السعودية - المصرية.

وأجاب بن سلمان، على سؤال عن إعلان بعض وسائل الإعلام لمصرية تدهور العلاقات بين بلاده ومصر، والتي كادت أن تصل إلى حد القطيعة، قائلاً: “تقصد الإعلام الإخوانجي المصري”.

يُذكر أن الحلقة الخاصّة من البرنامج، ستتناول عدداً من القضايا المجتمعية المهمة، ومن المتوقع أن تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين محلياً ودولياً؛ لما تحمله في طياتها من مواضيع خاصّة تهم الشارع السعودي بشكلٍ عام.

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