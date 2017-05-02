صيب ثلاثة عشر شخصا بجروح جراء اصطدام سيارة تقودها عجوز (70 عاما) بالطابق الأول لمستشفى في محافظة أويتا جنوب اليابان.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن العجوز ضربت الواجهة الزجاجية لمدخل الطوارئ التابع للمستشفى بسيارتها الصغيرة، ويتم التحقق في أسباب الحادث.

هذا وازدادت حوادث السائقين المسنين في السنوات الأخيرة في اليابان، إذ وقع حادث مماثل في فبراير الماضي عندما اصطدمت سيارة بالطابق الأول لصيدلية، توفي على أثرها شخص واحد وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، وعزا الخبراء سبب الحوادث إلى أن المسنين عادة ما يخلطون بين دواستي الفرامل والبنزين.