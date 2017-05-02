أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له، برئاسة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور القناة، بجانب رئاسته للهيئة، يعتبر بمثابة مهمة قتالية يجب إنجازها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح مميش، في حوار مع صحيفة “الأهرام”، نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه سيبدأ على الفور، في إعادة تنظيم العمل، وتحديد المهام والمسؤوليات.

وكشف عن أن الأولوية العاجلة، ستكون البدء في تنفيذ مخطط شامل لتطوير الموانئ الستة التابعة للهيئة الاقتصادية؛ وهي شرق وغرب بورسعيد، والعريش، إلى جانب العين السخنة، والأدبية، والطور بالبحر الأحمر.

وأشار مميش، إلى أن عمليات التطوير، ستتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة النقل، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد.