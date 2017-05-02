فيما تواصل واشنطن وبيونج يانج تبادل التصريحات النارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إذا “سمحت الظروف”.

وقال ترامب في مقابلة مع وكالة أنباء “Bloomberg” أمس الاثنين “إن كان من المناسب بالنسبة لي الاجتماع به سأفعل ذلك قطعا. سيكون شرفا لي القيام بذلك. في ظل الظروف المناسبة سألتقي به”.

وفي ذات السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يود إقامة خط اتصال أحمر مع بيونج يانج لكنه سيفعل إذا كان ذلك ضروريا.

وقال ترامب في حوار مع قناة “Fox News” “لا أحب إجراء الخطوط الحمر لكني سأفعل إذا دعت الحاجة”، لافتا إلى أن العسكريين الأمريكيين في كوريا الجنوبية وحلفاء واشنطن في المنطقة تحت التهديد لوجود أسلحة نووية وصواريخ لدى كوريا الشمالية.

وعبر الرئيس الأمريكي عن ذلك بالقول أن “لا أحد في مأمن... لدى هذا الشاب أسلحة نووية، وكان بودي أن أقول إنهم في أمان تام”، مضيفا “لدينا 28 ألف عسكري على أهبة الاستعداد، وهم موجودون هناك، ولذلك لا أحد في مأمن، ومن المحتمل أننا أيضا لسنا في مأمن هنا. إذا ظهرت لديه صواريخ بعيدة المدى، فلن نكون نحن أيضا في أمان. ولهذا من الضروري أن نفعل شيئا ما حيال ذلك، وسنرى ما سيحدث”.