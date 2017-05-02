يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

الإسكندرية 18 24

مطروح 14 23

بورسعيد 18 25

دمياط 17 25

بلطيم 17 24

الإسماعيلية 14 31

السويس 14 31

العريش 12 26

نخل 13 31

طابا 13 32

الطور 18 29

مرسى علم 20 32

الغردقة 21 34

شرم الشيخ 23 33

رفح 11 25

كاترين 15 24

سيوة 17 28

المنيا 18 32

الفيوم 17 31

رأس سدر 19 30

أبو سمبل 21 39

وسط الدلتا 18 29

أسيوط 19 33

سوهاج 20 34

الأقصر 20 36

أسوان 23 39

شلاتين 22 30

حلايب 24 28

الوادي الجديد 17 36

قنا 20 35

نويبع 22 30

السلوم 14 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 41

المدينة 23 38

الرياض 24 38

المنامة 29 35

أبوظبي 28 39

الدوحة 27 36

الكويت 25 37

دمشق 08 25

بيروت 18 22

عمان 11 24

القدس 13 26

غزة 17 24

بغداد 19 36

مسقط 30 36

صنعاء 12 27

الخرطوم 27 43

طرابلس 18 22

تونس 12 22

الجزائر 13 18

الرباط 12 26

نواكشوط 20 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 09 24

إسطنبول 12 20

إسلام آباد 20 33

نيودلهي 26 40

جاكرتا 24 32

بكين 16 29

كوالالمبور 24 32

طوكيو 11 21

أثينا 14 26

روما 09 22

باريس 06 16

مدريد 06 20

برلين 07 15

لندن 08 16

مونتريال 06 16

موسكو 10 21

نيويورك 14 22

واشنطن 17 28

