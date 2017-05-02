شارك بضعة مئات من المتظاهرين في واشنطن في مسيرة من أجل حقوق العمال والاشتراكية والتضامن مع المهاجرين أمس الاثنين، في واحدة من عدة مسيرات بمناسبة عيد العمال بمدن كبرى في الولايات المتحدة.

وشاركت مجموعة من المنظمات من بينها منظمة “الديمقراطيين الاشتراكيين في أمريكا” و”عمال الصناعة في العالم” و”بلاك لايفز ماتر” فضلًا عن جماعات تمثل المهاجرين وحقوق المرأة والمثليين في المسيرة التي جابت شارعًا رئيسيًا في العاصمة الأمريكية قبل أن ينتهي بها المطاف أمام البيت الأبيض.

كما حمل المشاركون لافتات للتعبير عن معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرأسمالية ولوحوا بلافتات مؤيدة للهجرة وتحدثوا عن تأييد سياسات تفيد العمال مثل الإجازة العائلية.

وكان بعض المشاركين في مسيرة واشنطن قد أيدوا السيناتور بيرني ساندرز للرئاسة العام الماضي، وخسر ساندرز ترشيح الحزب الديمقراطي له أمام هيلاري كلينتون التي هزمها ترامب في نوفمبر.