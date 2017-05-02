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بالتفاصيل..حوار ولي ولي العهد السعودي يثير أزمة بين التلفزيون الرسمي وقناة "mbc"
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

بالتفاصيل..حوار ولي ولي العهد السعودي يثير أزمة بين التلفزيون الرسمي وقناة "mbc"

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:59 ص
متابعات

انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي السعودية منذ أمس بالأزمة التي صاحبت الإعلان عن ظهور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في حوار تلفزيوني.

إذ أعلنت قناة “mbc” على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن إذاعة حوار استثنائي مع ولي ولي العهد. نشرت القناة الأولى السعودية “برومو” الحوار، وأكدت على أنها ستذيع حوارا شاملا مع الأمير، وأكدت القناة السعودية على أنه لا يحق لأي قناة بنقله إلا عبر التلفزيون السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للقناة الإخبارية السعودية “برومو” الحلقة، مؤكدا على أنه لقاء حصري.

من جهتها أصدرت قناة “mbc” بيانا نشرته على حسابها على “تويتر”، أكدت فيه على أن الحوار كان استثنائيا لها، غير أن الأمير محمد بن سلمان اشترط أن يذاع بالتزامن مع القناة السعودية الأولى، وأن يتم نقل الحوار منها، وبشعارها.

​وأكدت قنوات “mbc”على أن الحوار سيذاع الليلة في تمام الساعة الثامنة والنص بتوقيت السعودية، وبالتزامن مع بثه على القناة السعودية الرسمية، ومن المتوقع أن يتناول رؤية المملكة المستقبلية في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

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