انتقل فريق من حوادث نيابة شرق القاهرة الكلية، إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، لسماع أقوال 5 من أفراد الشرطة الذين أصيبوا إثر استهداف إرهابى لكمين شرطة بدائرى مدينة نصر، وذلك للوقوف على تفاصيل أكثر عن الحادث.

فى نفس السياق، تحفظ فريق النيابة على فوراغ الطلقات التى استخدمت خلال عملية إطلاق النيران، لمعاينتها وفحصها من قبل المعمل الجنائى.

كانت عناصر إرهابية مسلحة، تستقل سيارتين ، قد أطلقت النار على القول الأمنى المتحرك بدائرى مدينة نصر، ما اسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة، وهم النقيب محمد عادل وهبة السيد، من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهر والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، بجانب إصابة 5 آخرين.