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اليونان: توصلنا لاتفاق مع الدائنين بشأن حزمة الانقاذ
وزير المالية اليوناني أوكليد تساكالوتوس

اليونان: توصلنا لاتفاق مع الدائنين بشأن حزمة الانقاذ

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:40 ص
متابعات

قال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الدائنين بشأن حزمة الإنقاذ الموجهة لها، مما يفتح الطريق أمام دفعة جديدة من الأموال الواردة في خطة الإنقاذ.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الثلاثاء عن تساكالوتوس قوله “جرى إنجاز المفاوضات المتعلقة باتفاق تقني بشأن كل القضايا.. الطريق أصبح ممهدا الآن لمحادثات تخفيض الدين” .

ويمثل الاتفاق الذي يتضمن إصلاحات في مجال العمالة والطاقة وخفض المعاشات وزيادة الضرائب، علامة فارقة في المحادثات بين الجانبين التي بدأت في أواخر أكتوبر في إطار أحدث مراجعة لخطة إنقاذ اليونان.

وكان من المتوقع الانتهاء من المراجعة أواخر العام الماضي لكنها تعثرت.

وتعيش اليونان تحت وطأة أزمة اقتصادية منذ عام 2009، بسبب التراكم الكبير في الدين العام الذي وصل إلى نحو 300 مليار يورو.

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