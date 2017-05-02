 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 09:46 صباحاً
روابط سريعة
انفجار قوي في حي المال بمدينة "تورونتو" الكندية
الشرطة الكندية

انفجار قوي في حي المال بمدينة "تورونتو" الكندية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:37 ص
متابعات

هز انفجار حي المال في مدينة تورونتو الكندية بعد ظهر أمس الاثنين مما دفع الشرطة إلى إغلاق قطاع من منطقة وسط المدينة فيما شوهد دخان كثيف ينبعث من فتحات الصرف الصحي.

وقال مدير فرقة إطفاء تورونتو لقناة “سي.بي.سي” الناطقة بالفرنسية إن الانفجار ربما نجم عن انفجار في محول للطاقة.

وقال شاهد من “رويترز” إن دخانا كثيفا كان ينبعث من فتحات الصرف الصحي بشارع كينج آند باي في وسط القلب المالي للمدينة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه لم ترد تقارير عن إصابات وإن الشرطة وشاحنات الإطفاء في الموقع.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3