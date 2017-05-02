كامل الوزير : القوات المسلحة خصصت مليار جنيه لأعمال المرافق في القرى الأكثر احتياجاالثلاثاء، 2 مايو 2017 10:29 ص
أعلن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن القوات المسلحة خصصت مليار جنيه لأعمال المرافق فى القرى الأكثر احتياجا لتنفيذ مشاريع كانت لو نفذت من جهات أخرى لتكلفت مليار و200 مليون.
وقال كامل الوزير ـ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة (إون إيه) الفضائية مساء الإثنين ـ إن القوات المسلحة لم تكن تعلن عن ذلك خلال الفترة الماضية ، ولكنها عملت في 78 قرية بـ 26 محافظة ، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالإضافة إلى 27 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة.
وأشار إلى أنه يرفض تسمية القرى الأكثر احتياجاً بـ”الأكثر فقراً” ، معقبا : ” كونهم مصريين يجب علينا أن نتكاتف ونقف إلى جوارهم وندعمهم”.
وكشف اللواء كامل الوزير عن مشروع سيظهر للنور قريبا جدا بعد الإنتهاء من دراساته ، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة به ، وهو إنشاء منازل بالخرسانة المسلحة بالقرى الأكثر احتياجا.
وأضاف أن جمعية الأورمان ، وصندوق (تحيا مصر) ينشآن منازل ويقومان بتغطيتها بأسقف خشبية ، لكن ستقوم القوات المسلحة بتغطية المنازل بالخرسانة المسلحة حتى تتحمل العديد من الأدوار العلوية التي تحد من التعدي على الأراضي الزراعية وتآكل الرقعة الخضراء.
وأوضح رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة أن ما ستقوم به القوات المسلحة لن يقلل من مجهود الجمعيات التي تعمل على رفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا.
من جهة أخري ، نوه كامل الوزير بأن أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة هو توفير الخضروات والفاكهة لمحدودي الدخل ، مشيرا إلى أن الهيئة وجهاز الخدمة الوطنية مكلفان بإنشاء 100 ألف صوبة زراعية على مساحة لا تقل عن فدان
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