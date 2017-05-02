محمود طاهر: إدارة الأهلي ستقرر العقاب المناسب لكل من أخطأ في لقاء الإنتاج الحربيالثلاثاء، 2 مايو 2017 10:29 ص
أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه ومجلس إدارة النادي لا يمكنهم التساهل أو التسامح مع أي خطأ يرتكبه أي مسئول فى الأهلي، أيا كان مكانه أو مكانته، موضحا أن إدارة النادي الأهلي ستقرر العقاب المناسب لكل من أخطأ في فريق الكرة في مباراة الأهلي السابقة أمام الإنتاج الحربي.
وقال طاهر - في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي - “ستبقى عقوبات غير معلنة كما اعتاد النادي الأهلي ذلك طول الوقت.. فالأهلي يقوّم أبناءه ويحاسبهم ويعاقبهم حين يحتاج الأمر إلى ذلك، ولكنه لا يذبح أبناءه ولا يقلل من شأنهم ومكانتهم واعتبارهم.. وتقوم إدارة الأهلي بذلك طول الوقت بشكل مؤسسي هادىء ورصين دون أي قرارات انفعالية”.
وأبدى رئيس النادي الأهلي انزعاجه من حجم المبالغات التى اخترعها البعض، لدرجة تصوير الأمر كأن الأهلي تخلّى فجأة عن مبادئه وقيمه وأخلاقياته التي يتمسك بها، وسيبقى محافظًا عليها أكثر من أي انتصارات وبطولات، مضيفا “مجلس إدارة الأهلي الحالي مثل كل مجالس إدارة الأهلي طيلة مائة وعشرة أعوام، يؤمن بأن المحافظة على مبادىء وأخلاقيات الأهلي هي التي صنعت وتحافظ على قيمة الأهلي ومكانته وشعبيته.. ويرفض الأهلي أي مقارنات بين ما قام به أبناؤه وما يرتكبه آخرون من أخطاء وتجاوزات تحدث فى مباريات كثيرة ليس الأهلى طرفًا فيها.. فالخطأ خطأ، والأهلي لا يتسامح مع الأخطاء أو التجاوزات مع كامل الاحترام لكل الآخرين”.
وأكّد طاهر، احترام الأهلي لكل أطراف كرة القدم ومسئوليها في مصر، وحِرص الأهلي على دوام مسابقات كرة القدم المصرية وأنشطتها بنزاهة وعدالة وشفافية واحترام للجميع.
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر - محيط
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم…Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيت - محيطMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول - محيط
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
-
ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
-
15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم “فتاة عربة البرجر”، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون ...Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT