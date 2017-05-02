أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه ومجلس إدارة النادي لا يمكنهم التساهل أو التسامح مع أي خطأ يرتكبه أي مسئول فى الأهلي، أيا كان مكانه أو مكانته، موضحا أن إدارة النادي الأهلي ستقرر العقاب المناسب لكل من أخطأ في فريق الكرة في مباراة الأهلي السابقة أمام الإنتاج الحربي.

وقال طاهر - في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي - “ستبقى عقوبات غير معلنة كما اعتاد النادي الأهلي ذلك طول الوقت.. فالأهلي يقوّم أبناءه ويحاسبهم ويعاقبهم حين يحتاج الأمر إلى ذلك، ولكنه لا يذبح أبناءه ولا يقلل من شأنهم ومكانتهم واعتبارهم.. وتقوم إدارة الأهلي بذلك طول الوقت بشكل مؤسسي هادىء ورصين دون أي قرارات انفعالية”.

وأبدى رئيس النادي الأهلي انزعاجه من حجم المبالغات التى اخترعها البعض، لدرجة تصوير الأمر كأن الأهلي تخلّى فجأة عن مبادئه وقيمه وأخلاقياته التي يتمسك بها، وسيبقى محافظًا عليها أكثر من أي انتصارات وبطولات، مضيفا “مجلس إدارة الأهلي الحالي مثل كل مجالس إدارة الأهلي طيلة مائة وعشرة أعوام، يؤمن بأن المحافظة على مبادىء وأخلاقيات الأهلي هي التي صنعت وتحافظ على قيمة الأهلي ومكانته وشعبيته.. ويرفض الأهلي أي مقارنات بين ما قام به أبناؤه وما يرتكبه آخرون من أخطاء وتجاوزات تحدث فى مباريات كثيرة ليس الأهلى طرفًا فيها.. فالخطأ خطأ، والأهلي لا يتسامح مع الأخطاء أو التجاوزات مع كامل الاحترام لكل الآخرين”.

وأكّد طاهر، احترام الأهلي لكل أطراف كرة القدم ومسئوليها في مصر، وحِرص الأهلي على دوام مسابقات كرة القدم المصرية وأنشطتها بنزاهة وعدالة وشفافية واحترام للجميع.