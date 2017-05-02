 Moheet on google
الثلاثاء 2 مايو 2017 09:43 صباحاً
روابط سريعة
استشهاد أسير فلسطيني محرر بمرض أصابه في سجون إسرائيل
قدورة فارس‎ رئيس نادي الاسير ‎

استشهاد أسير فلسطيني محرر بمرض أصابه في سجون إسرائيل

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:35 ص
متابعات

استشهد صباح الثلاثاء المحرر من السجون الإسرائيلية مازن المغربي (45 عاما)، متأثرا بمرض أصيب فيه في السجون الإسرائيلية.

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في تصريح لوكالة “الأناضول”: “إن المغربي توفي متأثراً بمرض أصيب به داخل السجون الإسرائيلية نتيجة الاهمال الطبي”.

وبين أن “المغربي” قضى نحو خمس سنوات في السجون الإسرائيلية، أصيب خلالها بمرض في الكلى، وأفرج عنه قبل عدة شهور من السجون الإسرائيلية.

وأصيب “المغربي” بوعكة صحية، الإثنين، خلال مشاركته في خيمة تضامن برام الله مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون إسرائيل، نُقل على إثرها لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، وأعلن فجرا عن استشهاده.

وأشار فارس إلى أن عدد ضحايا الحركة الأسيرة الفلسطينية ارتفع إلى 10 منذ العام 2013.

ويتهم الفلسطينيون سلطات الاحتلال الإسرائيلية بممارسة “الإهمال الطبي” بحق نحو 6500 معتقل فلسطيني في سجونها.

وللمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية، بدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، منذ 17 أبريل/ نيسان الجاري، إضرابا مفتوحاً عن الطعام.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ 2002.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3