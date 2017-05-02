استشهد صباح الثلاثاء المحرر من السجون الإسرائيلية مازن المغربي (45 عاما)، متأثرا بمرض أصيب فيه في السجون الإسرائيلية.

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في تصريح لوكالة “الأناضول”: “إن المغربي توفي متأثراً بمرض أصيب به داخل السجون الإسرائيلية نتيجة الاهمال الطبي”.

وبين أن “المغربي” قضى نحو خمس سنوات في السجون الإسرائيلية، أصيب خلالها بمرض في الكلى، وأفرج عنه قبل عدة شهور من السجون الإسرائيلية.

وأصيب “المغربي” بوعكة صحية، الإثنين، خلال مشاركته في خيمة تضامن برام الله مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون إسرائيل، نُقل على إثرها لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، وأعلن فجرا عن استشهاده.

وأشار فارس إلى أن عدد ضحايا الحركة الأسيرة الفلسطينية ارتفع إلى 10 منذ العام 2013.

ويتهم الفلسطينيون سلطات الاحتلال الإسرائيلية بممارسة “الإهمال الطبي” بحق نحو 6500 معتقل فلسطيني في سجونها.

وللمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية، بدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، منذ 17 أبريل/ نيسان الجاري، إضرابا مفتوحاً عن الطعام.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ 2002.