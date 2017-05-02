أعلن نائب وزير الخارجية الكازاخستانى مختار تليوبردى، اليوم الثلاثاء، أن المعارضة السورية أكدت مشاركتها فى مفاوضات أستانة حول التسوية السورية. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال نائب الوزير الكازاخستانى للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الخصوص: “نعم، من المتوقع مشاركة المعارضة وهم أكدوا. ونحن بانتظارهم”. وأشار إلى أن وصول وفد المعارضة يتوقع فى وقت قريب.

وبشأن احتمال مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة فى المفاوضات، قال نائب الوزير الكازاخستاني: “نحن نتوقع أن يصل مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط. ونحن بانتظار تأكيد هذه المعلومات”.

وأضاف تليوبردي: “المراقبون فى المفاوضات ما زالوا كالسابق، فسيكون هناك وفد الأمم المتحدة رفيع المستوى، والمبعوث الأممى إلى سوريا ستافان دى ميستورا…الذى أكد مشاركته، وسيكون هناك الأردن والولايات المتحدة على مستوى مساعد وزير الخارجية الأمريكية”.

من جانبه، صرح مدير المكتب الصحفى لوزارة الخارجية الكازاخستانية، أنور جايناكوف، بأن “كافة المشاركين فى اللقاء الدولى حول سوريا فى أستانة، بمن فيهم ممثلو المعارضة المسلحة السورية برئاسة محمد علوش، أكدوا مشاركتهم”.

ومن المقرر أن يعقد فى أستانة، اليوم الثلاثاء 2 مايو، اجتماع للدول الضامنة لوقف إطلاق النار فى سوريا، أى روسيا وتركيا وإيران، على مستوى الخبراء. وبعد ذلك ستجرى المفاوضات حول التسوية السورية يومى 3 و4 مايو.

وقد وصل إلى أستانة وفد الحكومة السورية برئاسة المندوب السورى لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفرى، والوفد الإيراني. ومن المقرر أن يصل إلى العاصمة الكازاخستانية مساء الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دى ميستورا، الذى سيشارك فى عملية التفاوض بأستانة لأول مرة منذ الجولة الأولى فى يناير الماضي.

ويترأس الوفد الروسى إلى المفاوضات المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.