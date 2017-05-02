قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فيما يخص تنمية الصعيد، يجري العمل في خطة كبيرة وضعتها الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “أون إي”: “لازم كلنا كمصريين نتحرك نحط إيدينا في إيدين بعض وقلبنا على قلب بعض، ونتمنى الخير لبلدنا ونبقى عشمانين في ربنا سبحانه وتعالى إن لازم يكون الغد أفضل بكتير”.

وتابع قائلا إن تناول القضايا المتعلقة بالمواطنين الذين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة عبر وسائل الإعلام يلفت نظر الدولة ومؤسساتها ويدعو الجميع للتحرك، مضيفا: “أنا لما جيت أثناء الترشح وقلت عاوز أعمل صندوق فيه 100 مليار جنيه على جنب ناس كتير قالت إيه 100 مليار على جنب”، مشدداً على أنه كان على علم بكل ما تعانيه القرى الفقيرة وحجم الأموال الضخمة المطلوبة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه لا بد أن تعيش الأسر المصرية في وضع آدمي، وتابع: “يجب أن نهتم بأنفسنا ونكون إيجابيين جداً تجاه أهلنا كون هذه المشكلات إنسانية واجتماعية يجب أن نخلص منها وكنت أتمنى أن أنتهي منها في هذه المدة”.

وواصل الرئيس قائلا إنه عند تناول مشكلة مثل القرى الأكثر فقراً، نلقي الضوء عليها نلفت نظر الجميع من الدولة وحتى المواطنين والمؤسسات، متابعا بقوله: “أفكر المصريين أني أثناء الترشح قلت عاوز أعمل الصندوق فيه 100 مليار جنيه على جنب”.

وأضاف: “إحنا لازم نتصدى، إحنا المصريين ميصحش يكون فيه ناس وسطنا ناس كده وننام وكنت عارف إن الحجم محتاج أموال ضخمة جداً، عشان نخش على القرى دي ونخلص على الموضوع ده مرة واحدة”.

وتابع قائلا إنه سيشكر البنوك إذا ساعدت في إعمار القرى الأكثر فقرا، وأنه سيتم الانتهاء من إنشاء 180 ألف وحدة سكنة لأسر المناطق الأكثر فقرا بحلول 30 يونيو 2018، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا لحل مسألة المناطق العشوائية والفقيرة والأكثر احتياجًا، موضحًا: “أنا بقول لكل أهلنا في الصعيد ومن خلال الجمعيات وصندوق تحيا مصر سننهي مشكلات الصعيد”، مواصلا أن النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.

وتابع السيسي: “الصرف الصحي وقت توليتي الرئاسة كان حجمه حوالي 12%، وصل إلى 25% اليوم، وخلال 30 يونيو 2018 سيصل إلى 40% لتغطية المحتاجين”، موضحا: “ندرس قوانين للحد من النمو السكاني في البلاد”.

وقال إنه يجب على الشعب المصري التكاتف من أجل الوصول لبر الأمان، مشيدًا بتناول الإعلام ملف القرى الأكثر فقرًا بطرق مهنية “ميصحش ننام وفي أسر تعيش في منازل بدون سقف”، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد السيسي: “ندرس توزيع 5 آلاف رأس ماشية شهريا على الأسر بالقرى الأكثر احتياجا.