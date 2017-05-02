واشنطن تمنح 2500 تأشيرة دخول للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكيةالثلاثاء، 2 مايو 2017 08:08 ص
قررت الولايات المتحدة منح 2500 تأشيرة دخول إضافية للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال الحرب في بلادهم، في إطار اتفاق لتمويل الحكومة الأمريكية تم التوصل إليه مؤخرا.
وأسهم الاتفاق الذي وافق عليه مفاوضون من الكونجرس، وفقا لراديو “سوا” الأمريكي اليوم الثلاثاء، في استمرار برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان الذي يتيح لمن عمل منهم مع الحكومة الأمريكية مخاطرا بحياته في كثير من الأحيان بالانتقال إلى الولايات المتحدة بعد عملية فحص شاملة.
وأشارت السفارة الأمريكية في كابول إلى أنها في مارس الماضي توقفت عن تحديد مواعيد لإجراء مقابلات للمتقدمين بطلبات الحصول على تلك التأشيرات لأن مخزونها من التأشيرات قارب على النفاد، رغم أن قانون تفويض الدفاع الوطني الذي جرت المصادقة عليه في أواخر 2016 تضمن 1500 تأشيرة إضافية.
ودفع هذا مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على رأسهم رئيس لجنة القوات المسلحة الجمهوري جون مكين إلى السعي من أجل إصدار المزيد من التأشيرات.
وتشير وزارة الخارجية إلى أنه لم يتبق حتى 20 أبريل الماضى سوى780 تأشيرة خاصة، بينما بدأ أكثر من 14 ألف أفغاني بالفعل عملية التقدم بطلبات.
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