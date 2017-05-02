نطلق مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، اليوم الثلاثاء، حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت مواجهة صعبة مع الشرقية، على ملعبه بالسويس، في الرابعة إلا الربع عصرًا.

وتعتبر المباراة أول اختبار لمحمد يوسف المدير الفني لفريق بتروجت، الذي تولى المهمة خلفًا لحسن شحاتة الذي استقال عقب الخسارة الأخيرة أمام النصر للتعدين، ويسعى يوسف إلى الفوز للحصول على دفعة معنوية، وتحسين ترتيب الفريق الذى يحتل المركز السابع برصيد ٣٧ نقطة.

أما الشرقية، فيخوض المباراة على أنها نهائى كأس، في ظل صراعه للهروب من شبح الهبوط إلى دورى القسم الثاني، فالشرقية يحتل المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الترتيب برصيد ١٨ نقطة، ولا بديل عن الفوز.

وفى نفس التوقيت على ملعب الفيوم، يخوض مصر المقاصة تحديا جديدا فى مباراة تحمل عنوان «صراع القمة والقاع»، فى ظل خوض الفريقين المباراة بظروف وأهداف مختلفة.

المقاصة يحتل المركز الثانى برصيد ٦٠ نقطة، بعد الفوز الأخير على الداخلية، وبات الفارق مع الأهلى المتصدر ٨ نقاط، ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق إلى الفوز لتقليص الفارق ومواصلة الضغط على الأهلي.

بينما يدخل أسوان اللقاء وهو فى المركز الخامس عشر برصيد ٢٢ نقطة، ولا بديل أمامه سوى الفوز، لمحاولة الهروب من منطقة الخطر بالدوري، وطالب أسامة عرابى المدير الفنى للفريق لاعبيه بضرورة استعادة ذاكرة الانتصارات بعد أن تعادل الفريق فى مباراة الجولة الماضية أمام الشرقية، فى لقاء كان يمنى فيه النفس بالفوز.

وفى السادسة مساء على ملعب أسوان، يستضيف النصر للتعدين فريق الاتحاد السكندرى فى مباراة صعبة على سيد البلد، الذى يواجه فريقا مميزا، قدم مستوى طيبا خلال الفترة الماضية، وفاز على فرق قوية رغم احتلاله مركزا متأخرا فى جدول الترتيب.

التعدين نجح فى الفوز على بتروجت الجولة الماضية بهدف دون رد، وتسبب فى إقالة حسن شحاتة، ورفع رصيده إلى ١٩ نقطة، وبات فى المركز السابع عشر وقبل الأخير، ويطمح أحمد كشرى المدير الفنى للفريق فى مواصلة العروض الجيدة والفوز، على أمل تحقيق الهدف المنشود ببقاء الفريق وسط الكبار فى دورى الأضواء والشهرة.

بينما يخوض زعيم الثغر المباراة، بهدف تحسين مركزه، حيث يحتل المركز السابع برصيد ٣٧ نقطة، بعد أن فاز على طلائع الجيش فى مباراة الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وطالب الإسبانى ماكيدا المدير الفنى للفريق لاعبيه بالفوز وعدم التهاون، وأن يكون هناك طموح لتحقيق مركز أكثر تقدما فى الدورى.