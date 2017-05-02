قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،أمس الإثنين، أنه يدرس بجدية تقسيم البنوك الكبيرة، ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج”، إنه مستعد أيضًا لدراسة زيادة الضريبة الاتحادية على البنزين لتمويل مشروعات البنية التحتية “المخصصة للطرق السريعة”.

وقال: «إنه أمر سأدرسه بالتأكيد».