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"حسم" تعلن مسؤوليتها عن حادث كمين مدينة نصر
كمين مدينة نصر‎

"حسم" تعلن مسؤوليتها عن حادث كمين مدينة نصر

الثلاثاء، 2 مايو 2017 04:35 م


أعلنت حركة “حسم” الإرهابية، مسؤوليتها عن اغتيال 3 من رجال الشرطة وإصابة 5 آخرين في حادث استهداف سيارة شرطة بمدينة نصر بطريق الواحة بالقرب من الدائري.

وأكدت الحركة التى تطلق على نفسها “حسم”، أنها رصدت تحركات رجال الشرطة، واستولت على عدد من الأسلحة النارية بعد تدمير سيارتي شرطة، معلنة عن نوع السلاح الذى استولت عليه.

واللافت للانتباه أن “حسم” أكدت ارتكابها الحادث في الساعة 11.15 مساء الاثنين، فيما أكد بيان وزارة الداخلية وقوع الحادث الساعة 11.45 مساءً، وزعمت “حسم” ارتكابها المزيد من الحوادث الإرهابية لاحقاً.

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