نتهى، مع الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، فريق نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول، من معاينة مكان حادث الهجوم الإرهابي، على “كمين مدينة نصر”، وسؤال شهود العيان، الذين كانوا متواجدين ويمرون لحظة الاستهداف، وسؤال رجال المباحث الذين قاموا بتمشيط المكان.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مكان الحادث، وانتداب فريق من مهندسي الفنيين؛ لمعاينة السيارات موقع كمين الشرطة، الذي استهدفه مجهولون، أعلى الطريق الدائري، باتجاه مدينة نصر، والذى أسفر عن استشهاد 3 وإصابة 5 آخرين.

وكان مسئول مركز الإعلام الأمني، كشف تفاصيل الحادث، قائلًا: “إنه في حوالي الساعة 11.45 مساء، أمس الإثنين، قامت عناصر مسلحة، يستقلون سيارتين، بالاقتراب من الكمين الأمني المتحرك، خلال مروره بميدان محمد زكي، بطريق الواحة، بتقاطعه مع الطريق الدائري، دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية”، وأسفر ذلك عن استشهاد من:

1- النقيب محمد عادل وهبة السيد، من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة.

2- النقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس.

3- أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد، من قوة إدارة تأمين الطرق، بمديرية أمن القاهرة، وكذا إصابة 5 من رجال الشرطة.

تم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، وتقوم القوات بتتبع السيارتين للعمل على ضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية.