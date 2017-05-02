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اليوم.. رئيس الوزراء يناقش استراتيجية «مصر 2030»
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

اليوم.. رئيس الوزراء يناقش استراتيجية «مصر 2030»

الثلاثاء، 2 مايو 2017 08:00 ص

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لاستعراض استراتيجية مصر 2030، فى إطار استعدادات وزارة التخطيط لعقد مؤتمر خلال شهر مايو الجارى لاستعراض تفاصيل الاستراتيجية.

وتطلق مصر خلال المؤتمر المقرر عقده شهر مايو الجاري رؤية 2020 تمهيدًا للإعلان عن بدء العمل بالخطط الخمسية من جديد، حتى تكون أولها 2020 وتنتهى الخطة الأولى 2025 وتبدأ الخطة الثانية 2025 وتنتهي 2030 بنهاية الفترة المحددة لاستراتيجية التنمية المستدامة والتي ستشهد تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للارتقاء بمصر‪.‬

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