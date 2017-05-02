رئيس وزراء فرنسا: الاتحاد الأوروبي لن يصمد حال فوز لوبانالثلاثاء، 2 مايو 2017 08:01 ص
قال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف في مقال بإحدى الصحف: إن الاتحاد الأوروبي لن ينجو من آثار فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية.
وتجرى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية يوم السابع من مايو الجاري بين لوبان، المناهضة للاتحاد الأوروبي، والمرشح المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون.
وقال كازنوف المنتمي للاشتراكيين في المقال الذي ينشر اليوم الثلاثاء، بصحيفة ليبراسيون اليسارية: “الاتحاد الأوروبي الذي أضعفه خروج بريطانيا لن يصمد أمام صدمة جديدة تتمثل في وصول حكومة معارضة صراحة للاتحاد إلى السلطة في فرنسا”.
وجدد كازنوف دعوته إلى التصويت لصالح ماكرون، ووجه الرئيس فرانسوا هولاند الذي لم يترشح لولاية جديدة دعوة مماثلة للتصويت لماكرون.
وقالت ليبراسيون: إنها ستنشر طبعة خاصة من 16 صفحة اليوم الثلاثاء، مناهضة لبرنامج حزب الجبهة الوطنية.
كانت لوبان قالت السبت الماضي: إن التخلي عن اليورو ليس على رأس أولوياتها الاقتصادية، وذلك في محاولة لتوسيع قاعدة دعمها وسط قلق الناخبين بشأن برنامجها.
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