يحيي العالم اليوم الثلاثاء لأول مرة اليوم العالمي لسمك التونة ، ويهدف الاحتفال إذكاء الوعي بقيمة سمك التونة والمخاطر التي تتهدد أرصدة هذا السمك والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تتحقق من صناعة التونة المدارة بشكل مستدام، وإلى تبادل المعلومات في هذا الصدد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر 2016 القرار 71/124 ، اعتبار يوم 2 مايو للاحتفال باليوم العالمي لسمك التونة، وذلك لاهمية أسماك التونة وأشباهها الاقتصادية البالغة كما أنها مصدر هام للأغذية.

ويدخل ضمن هذا الاحتفال ما يقرب من 40 نوعا تعيش في المحيطات الأطلسي والهندي والهادي وفي البحر المتوسط.

ومن أشهر أنواع سمك التونة سمك التون الأبيض، تونة المحيط الأطلسي زرقاء الزعانف ، سمكة المرلين البيضاء في الاطلسي ; التونة كبيرة العينين ، سمكة المرلين السوداء ، سمكة المرلين الزرقاء،تونة المحيط الهادي زرقاء الزعانف، السمكة الوثابة، التونة الجنوبية الزرقاء الزعانف ; سمكة المرلين المخططة، سمك ابو سيف ، التونة ذات الزعانف الصفراء ، التون الأحمر ،الباكور.

ويعد لحم التونة طعاما معروفا في كثير من الأقطار، ويباع معلبا أو طازجا أو مجمدا.