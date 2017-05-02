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لجنة برلمانية تزور «شيخ الأزهر».. لهذا السبب
شيخ اﻻزهر الدكتور احمد الطيب‎

لجنة برلمانية تزور «شيخ الأزهر».. لهذا السبب

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:58 ص

أعلن النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب، عن أن لجنة برلمانية ستزور مشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لإعلان دعم موقف المؤسسة في مواجهة ما يعرف بـ«قانون أبوحامد».

وأشار «يس» إلى نجاح جهود تشكيل ائتلاف تحت قبة البرلمان، للتصدي لمقترح النائب محمد أبو حامد، بتعديل قانون الأزهر الشريف، مضيفًا أن الوفد البرلماني يضم نوابًا من حزب الوفد، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعدد من التجمعات البرلمانية، بجانب الهيئة البرلمانية لنواب الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر.

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