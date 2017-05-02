أعلن النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب، عن أن لجنة برلمانية ستزور مشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لإعلان دعم موقف المؤسسة في مواجهة ما يعرف بـ«قانون أبوحامد».

وأشار «يس» إلى نجاح جهود تشكيل ائتلاف تحت قبة البرلمان، للتصدي لمقترح النائب محمد أبو حامد، بتعديل قانون الأزهر الشريف، مضيفًا أن الوفد البرلماني يضم نوابًا من حزب الوفد، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعدد من التجمعات البرلمانية، بجانب الهيئة البرلمانية لنواب الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر.