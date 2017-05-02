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مقتل 8 أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا
تحطم طائرة تركية

مقتل 8 أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:54 ص
أ ش أ

أعلن مسئولون كولومبيون تحطم طائرة عسكرية صغيرة بالقرب من العاصمة بوجوتا مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وأعرب الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - عن تعازيه في ضحايا هذا الحادث في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ومازالت السلطات تحقق في أسباب تحطم الطائرة التي رجحت وسائل إعلام محلية أنها ترجع إلى سوء الأحوال الجوية.

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