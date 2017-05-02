رفضت القيادة العسكرية لحركة التمرد، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، في جنوب السودان- الدعوات لإعلان وقف إطلاق النار، من جانب واحد، بين الأطراف المنخرطة في النزاع المسلح في الدولة الوليدة.

وبحسب “سودان تربيون” قال نائب رئيس التدريب في حركة “مشار” الجنرال ويلسي سامسون، في بيان الأحد: “إن الأساس لإعلان وقف إطلاق النار، سيتم تحديده وفقا للوضع، وبعد السماح بعودة قائد المعارضة”.

وأضاف: “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من جانب حركتنا، ما لم يتم السماح لمشار بالعودة إلى قاعدته في باجاك؛ لإقناع قواته بالمنطق، وليس من خلال إعلان وقف إطلاق النار المزعوم هذا، والذي خرقه الړئيس سلفاكير ميارديت نفسه”.

واتهم مسئول التمرد، المجتمع الدولي، بإرضاء سلفاكير بالدعوات لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذا فقط يسمح لسلفاكير بإعادة تنظيم قواته؛ لشن مزيد من الهجمات الدموية ضد المدنيين.

وأردف: “سلفاكير لم تتم إدانته، ارتكب فظاعات ضد المدنيين في بارجوك، ومدينة واو، ومؤخرا في واو شلك، وكودوك في أعالي النيل، ويجب عليه الانسحاب من هذه المناطق”.

وطالب مسئول التمرد بنشر فوري لقوات الحماية الإقليمية في البلاد، حتى يستطيع المواطنون التحرك بدون خوف، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، مشددًا على أن الطريقة الوحيدة لاستعادة السلام هي إعادة التفاوض في اتفاق السلام، الموقع أغسطس 2015، بدون مشاركة منظمة الإيقاد، التي فقدت الحيادية. على حد قوله.

ووصف حظر السفر الذي فرضته دول الإقليم على مشار، بأنه خروج عن مسار التفاوض وعملية السلام، داعيًا السلطات الحكومية بالسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المدنيين، في المناطق التي تسيطر عليها حركات التمرد.