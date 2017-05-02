أثار قرار الحكومة المصرية، بفرض ما يعادل 700 دينار سنويا على كل شاحنة أردنية فارغة تدخل مصر، استياء أصحاب الشاحنات في الأردن، الذين وصفوا القرار بـ”المجحف”، ويعمل على زيادة الأعباء على قطاع الشاحنات، وفق نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، بحسب جريدة “الغد” الأردنية.

وأكد أمين عام وزارة النقل الأردنية المهندس انمار الخصاونة، أن هذه الاتفاقية لصالح قطاع الشاحنات الأردنية، بعدما كانت ترفض مصر بشكل قاطع إدخال أي شاحنة أجنبية فارغة إلى أراضيها لتحميل البضائع.

وأضاف أن وزارة النقل الأردنية أمضت ما يقارب العام في مفاوضات وحوارات مع مصر للموافقة على الاتفاقية، بعدما كانت تفرض نحو 350 دينارًا على كل شاحنة أردنية تدخل فارغة في كل مرة.

وأشار “الخصاونة”، إلى أنه وبعد المفاوضات تم الاتفاق على فرض 70 دينارا على كل شاحنة تدخل مصر عن كل مرة خلال شهري 5 و6 العام الحالي واعتبارا من شهر يوليو المقبل يتم رفع الرسوم السنوية لـ 700 دينار على الشاحنة، ويتم السماح له بالدخول على مدار السنة للتحميل دون أن يكون سقف معين بعدد المرات.

وأوضح أنه تم تطبيق المعاملة بالمثل على الشاحنات المصرية الفارغة التي تدخل الأراضي الأردنية وتم فرض رسوم عليها كما يفرض على الشاحنات الأردنية، لافتا إلى أن الشاحنة الأردنية المحملة بالبضائع التي تعبر إلى مصر لا يفرض عليها أي رسوم.

بدوره، أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، أن عدد الشاحنات التي تدخل إلى مصر فارغة نحو 3 آلاف شاحنة سنويا، لافتا إلى أن قرار فرض الرسوم على الشاحنة دخل حيز التنفيذ ابتداء بداية الشهر الجاري.

وأضاف أن هذه الاتفاقية وقعتها وزارة النقل مع مصر وتضمنت دفع 70 دينارا خلال الشهر الحالي والمقبل عن كل شاحنة تدخل مصر فارغة ودفع 700 دينار اعتبارا من شهر يوليو المقبل أو 200 دينار عن كل سفريه، مشيرا إلى أن السائق حال تحميله أي بضائع لدولة ثالثة يدفع 200 دينار أخرى.

وتابع أن مصر يجب أن تنظر للأردن كشريك إستراتيجي، خاصة في ظل وجود أكثر من 800 ألف عامل مصري يعملون في الأردن، إضافة إلى حجم الواردات من مصر وخاصة في مجال المواد الغذائية والحمضيات وغيرها من البضائع.

وأشار إلى أن هناك المئات من الشاحنات متوقفة عن العمل في الوقت الحالي لعدم قدرتها على منافسة الشاحنة الأجنبية في ظل وجود رسوم وضرائب كثيرة على الشاحنة الأردنية، داعيا الحكومة الأردنية للضغط على مصر لوقف الاتفاقية حتى يتسنى للشاحنة الأردنية الدخول إلى مصر دون أي رسوم كما كان بالسابق.