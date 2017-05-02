غضب أصحاب الشاحنات في الأردن من فرض رسوم على دخولها مصرالثلاثاء، 2 مايو 2017 07:56 ص
أثار قرار الحكومة المصرية، بفرض ما يعادل 700 دينار سنويا على كل شاحنة أردنية فارغة تدخل مصر، استياء أصحاب الشاحنات في الأردن، الذين وصفوا القرار بـ”المجحف”، ويعمل على زيادة الأعباء على قطاع الشاحنات، وفق نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، بحسب جريدة “الغد” الأردنية.
وأكد أمين عام وزارة النقل الأردنية المهندس انمار الخصاونة، أن هذه الاتفاقية لصالح قطاع الشاحنات الأردنية، بعدما كانت ترفض مصر بشكل قاطع إدخال أي شاحنة أجنبية فارغة إلى أراضيها لتحميل البضائع.
وأضاف أن وزارة النقل الأردنية أمضت ما يقارب العام في مفاوضات وحوارات مع مصر للموافقة على الاتفاقية، بعدما كانت تفرض نحو 350 دينارًا على كل شاحنة أردنية تدخل فارغة في كل مرة.
وأشار “الخصاونة”، إلى أنه وبعد المفاوضات تم الاتفاق على فرض 70 دينارا على كل شاحنة تدخل مصر عن كل مرة خلال شهري 5 و6 العام الحالي واعتبارا من شهر يوليو المقبل يتم رفع الرسوم السنوية لـ 700 دينار على الشاحنة، ويتم السماح له بالدخول على مدار السنة للتحميل دون أن يكون سقف معين بعدد المرات.
وأوضح أنه تم تطبيق المعاملة بالمثل على الشاحنات المصرية الفارغة التي تدخل الأراضي الأردنية وتم فرض رسوم عليها كما يفرض على الشاحنات الأردنية، لافتا إلى أن الشاحنة الأردنية المحملة بالبضائع التي تعبر إلى مصر لا يفرض عليها أي رسوم.
بدوره، أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، أن عدد الشاحنات التي تدخل إلى مصر فارغة نحو 3 آلاف شاحنة سنويا، لافتا إلى أن قرار فرض الرسوم على الشاحنة دخل حيز التنفيذ ابتداء بداية الشهر الجاري.
وأضاف أن هذه الاتفاقية وقعتها وزارة النقل مع مصر وتضمنت دفع 70 دينارا خلال الشهر الحالي والمقبل عن كل شاحنة تدخل مصر فارغة ودفع 700 دينار اعتبارا من شهر يوليو المقبل أو 200 دينار عن كل سفريه، مشيرا إلى أن السائق حال تحميله أي بضائع لدولة ثالثة يدفع 200 دينار أخرى.
وتابع أن مصر يجب أن تنظر للأردن كشريك إستراتيجي، خاصة في ظل وجود أكثر من 800 ألف عامل مصري يعملون في الأردن، إضافة إلى حجم الواردات من مصر وخاصة في مجال المواد الغذائية والحمضيات وغيرها من البضائع.
وأشار إلى أن هناك المئات من الشاحنات متوقفة عن العمل في الوقت الحالي لعدم قدرتها على منافسة الشاحنة الأجنبية في ظل وجود رسوم وضرائب كثيرة على الشاحنة الأردنية، داعيا الحكومة الأردنية للضغط على مصر لوقف الاتفاقية حتى يتسنى للشاحنة الأردنية الدخول إلى مصر دون أي رسوم كما كان بالسابق.
-
حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر - محيط
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم…Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيت - محيطMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول - محيط
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
-
ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
-
غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار. وأوضح مصدر ...Mon, 01 May 2017 07:38:21 GMT
-
15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT