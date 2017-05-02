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ما الذي تغير في هجوم «مدينة نصر»؟!.. خبير أمني يوضح
العقيد حاتم صابر

ما الذي تغير في هجوم «مدينة نصر»؟!.. خبير أمني يوضح

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:56 ص

اعتبر الخبير في مكافحة الإهاب العقيد حاتم صابر، أن الهجوم الإرهابي، الذي استهدف كمين “مدينة نصر”، في ساعة متأخرة من أمس الإثنين، وأسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة، ليس إلا دليلاً جديداً على إفلاس هذه الجماعات.

وقال صابر، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، إن العمليات الإرهابية في الوقت الحالي، أصبحت أقل حدة من ما كانت عليه منذ 4 سنوات تقريباً؛ على حد وصغه.

وأشار الخبير في مكافحة الإرهاب، إلى أن الجماعات المسلحة، نقلت حربها إلى داخل قلب العاصمة، بعد محاصراتهم في شمال سيناء، والمحافظات الحدودية.

وأكد صابر، أنه لولا اختباء الإرهابيين وسط المدنيين في مدن سيناء، لكانت قوات الأمن نجحت في القضاء عليهم نهائياً.

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