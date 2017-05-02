اليوم.. الحكم على 4 من «ألتراس أهلاوي» بتهمة الشغب

تصدر اليوم الثلاثاء محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسري، حكمها على 4 متهمين من ألتراس أهلاوي بتهمة إثارة الشغب والتجمهر.

وكانت قوات الشرطة ألقت القبض على 7 متهمين بينهم 3 أحداث بعد وقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة المكلفة بتأمين النادي الأهلي، اعتراضًا من الأمن على محاولة دخول المشجعين للنادي عنوة لحضور تدريبات فريق الأهلي وتشجيعهم، ومنعهم الأمن لدواعي أمنية إلا أنهم لم يمتثلوا لقرار المنع ووقعت مشاجرة بينهم، وتم القبض عليهم وتحرر محضر حمل رقم ٢٠٠٩٩ وتمت إحالتهم إلى نيابة قصر النيل للتحقيق معهم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة واستعراض القوة وإثارة الشغب.