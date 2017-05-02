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الرئيس الفنزويلي يدعو إلى مؤتمر دستوري عام كمخرج للأزمة الحالية
الرئيس الفنزويلي الجديد نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلي يدعو إلى مؤتمر دستوري عام كمخرج للأزمة الحالية

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:47 ص
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين إنه سيدعو إلى عقد مؤتمر دستوري عام كمخرج للأزمة الحالية في البلاد.

وفى كلمة له في تجمع بمناسبة عيد العمال في العاصمة كاراكاس قال مادورو: “إن المؤتمر الدستوري العام سيشمل مواطنين عاديين وعمال وفقا للمادة 347 من الدستور الحالي”.

لكنه لم يوضح ما اذا كان المؤتمر العام سيسعى إلى اصلاح الدستور الحالي القائم منذ عام 1999 أو صياغة دستور جديد.

وأكد مادورو أنه يسعى إلى تجمع للشعب وليس لممثلين عن الاحزاب السياسية، في محاولة لمواجهة ما وصفه بأنه “انقلاب” من جانب معارضيه.

وتشهد فنزويلا اضطرابات في الأسابيع القلائل الماضية في ظل تضخم خارج السيطرة ونقص في الغذاء والدواء.

ويقول معارضو الرئيس إن الدعوة إلى مؤتمر دستوري عام هي وسيلة لمادورو لتجنب إجراء انتخابات جديدة.

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