ذكرت الشرطة الأمريكية أن طالبا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في حادث طعن في حرم جامعة تكساس في أوستن يوم الاثنين.

وقال ديفيد كارتر رئيس قسم شرطة جامعة تكساس إن المشتبه به (21 عاما) هو طالب في الجامعة.

وأضاف كارتر إن المشتبه به رهن الاحتجاز لدى الشرطة حاليا بعد الاستجابة لمكالمة حول هجوم خارج صالة رياضية قبل الساعة الثانية من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش). وتردد إن المشتبه به كان يحمل سكينا كبيرا يستخدم في الصيد.

وقال كارتر إن الطلاب المصابين الثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى. وخرج اثنان من المصابين بعد ذلك، بحسب ما ذكره رئيس جامعة تكساس جريج فينفيز في تدوينة عبر موقع تويتر.

ولم يعرف بعد الدافع وراء الحادث، حسبما ذكرت صحيفة “أوستن أمريكان ستيتسمان”.

وتم إلغاء الدراسة في الجامعة بعد وقوع الحادث يوم الاثنين وستستأنف الثلاثاء.