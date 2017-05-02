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اليوم.. محاكمة متهم في «خلية مدينة نصر»
محكمة ـ احداث كرادسة ـ مذبحة كرداسة

اليوم.. محاكمة متهم في «خلية مدينة نصر»

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:44 ص

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد رياض الشركي، في القضية المعروفة بـ”خلية مدينة نصر”.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم و8 آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت لهم تهم تأسيس جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة غير مرخصة في القضية رقم 4952 لسنة 2012.

وأصدرت محكمة الجنايات حكمها عليهم، وعلى المتهم غيابيًّا بالسجن المؤبد، وتم القبض على المتهم لتتم إعادة إجراءات محاكمته أمام الدائرة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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