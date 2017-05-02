أعلن مصدر أمني بقضاء سامراء الثلاثاء عن مقتل شرطيين وفرض حظر التجوال إثر إطلاق النار الليلة الماضية شرقي سامراء 110/ كيلومترات شمالي بغداد./

وقال مصدر في شرطة سامراء لوكالة الأنباء الألمانية إن “شرطيين قتلا وأصيب ضابط برتبة نقيب في إطلاق نار من قبل انتحاري في ساعة متأخرة من الليلة الماضية على نقطة للشرطة في حي الفراز شرقي سامراء قبل أن تتمكن الشرطة من قتله وتفجيره”.

وأشار إلى ان “الأجهزة الأمنية استنفرت قوتها في المدينة وفرضت حضرا للتجوال حتى إشعار آخر بعد ورود أنباء عن وجود انتحاريين اخرين”.