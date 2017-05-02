أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، اتصالاً هاتفيًا، باللواء مجدي عبدالغفار، وزير الدخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة تداعيات حادث الهجوم المسلح على دورية أمنية في مدينة نصر، والجهود الأمنية لضبط منفذي الهجوم.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، في بيان رسمي، بأنه في حوالي الساعة 11.45 مساء الاثنين، قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالاقتراب من القول الأمنى المتحرك أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات، التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، وأسفر ذلك عن استشهاد كل من النقيب محمد عادل وهبة السيد، من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبدالحميد رفعت، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس.

وأفادت «الداخلية» بأن الحادث أسفر أيضا عن استشهاد أمين الشرطة شعبان محمد عبدالحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وإصابة 5 من رجال الشرطة وتم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى.

وذكرت أن القوات تقوم بتتبع السيارتين للعمل على ضبط الجناة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.