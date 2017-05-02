قال الكابتن محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه كان لديه خلاف بسيط مع زوجته بعد مباراة بين الأهلى واسكو آنذاك، وإنه بعد تسجيله للهدف في هذه المباراة، قرّر أنْ يعتذر لزوجته.

وأضاف الخطيب خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن: “لديه 12 أخًا وأختًا، وأنهم كانوا من أول الداعمين له في أي مباراة كان يُشارك فيها، بالإضافة إلى دعم والديه، قائلًا: “والدتي كانت تُصر على تجهيز الأكل ليّ بعد التدريب من المباراة، رغُم مُعاناتها من المرض”.

وأوضح الخطيب أن الجمهور شارك في تعزيتي في وفاة والدتي، في المباراة التي كانت بعد وفاتها مُباشرة.