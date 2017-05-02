تجديد حبس معذبي الطفلة «حبيبة» 15 يوماًالثلاثاء، 2 مايو 2017 07:28 ص
قرر المستشار محمد عبد السلام، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، الإثنين، تجديد حبس كل من: “أحمد.ع.ع”، وشقيقه ” سامي ” 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتعذيب ” حبيبة ” أبنة خالتهم وتجريدها من ملابسها وكسر قدميها واحتجازها في دورة مياه عارية.
كان رجال فرع البحث الجنائي بكفر الدوار تحت إشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث وبإشراف اللواء علاء الدين شوقي مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، الجمعة الماضي، من القبض على كل من المتهمين ” أحمد.ع.ع، سامي.ع.ع ” لاتهامهم بتعذيب نجلة خالتهم وتجريدها من ملابسها وحرقها.
وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذا لقرار المستشار محمد عبد السلام رئيس نيابة مركز كفر الدوار بسرعة ضبط وإحضار أبناء المتهمة الرئيسية ” سناء مرسى ” خالة الطفلة حبيبة ضحية التعذيب وهم كل من ” أحمد.ع.ع ” 26 سنة، سامي.ع.ع ” 24 سنة “، صباح.ع.ع “.
وكانت قرية كوم البركة التابعة لمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قد شهدت أبشع جريمة تعذيب لطفلة وعلى يد خالتهما، وتجريدها من ملابسها وكيها بالنيران واحتجازها بدورة مياه بدون ملابس.
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