أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم آخر فرصة للحاجزين بالإعلان الثامن “الكراسة الزرقاء” بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان للتحويل لمدينتى 6 أكتوبر وبدر.

وأضاف الوزير، أنه سبق صدور الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن “الكراسة الزرقاء”، بمشروع الإسكان الاجتماعى، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين فى سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية فى مدينتى 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظرًا لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.