حدث فى مثل هذا اليوم 2 مايو .. وفاة الأديبة المصرية عائشة التيمورية

1813 - نابليون بونابرت يهزم القوات الروسية والبروسية.

1876 - إنشاء صندوق الدين بمصر وذلك بعد عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون مصر المستحقة للبنوك الأوروبية.

1876 - البلغار يقومون بعصيان ضد الدولة العثمانية في بلغاريا التي كانت تسمى آنذاك إيالة الطونة وذلك بمساعدة من روسيا ويقتلون ألف مسلم، لكن القائد العثماني عبد الكريم نادر باشا تمكن من القضاء على هذا التمرد.

1902 ـ وفاة الأديبة المصرية عائشة التيمورية

1911 - القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس المغربية وذلك لإجهاض الثورة التي شهدتها المدينة مع عدد من المدن المغربية إحتجاجاً على الظلم والتعسف الذي يمارسة الإحتلال الفرنسي.

1933 - الزعيم النازي أدولف هتلر يقرر حضر كافة النقابات العمالية في ألمانيا بإعتبارها بؤر للشيوعيين وذلك بعد شهور قليلة من وصوله إلى الحكم عبر الانتخابات.

1935 - تدشين ناطحة السحاب الأمريكية إمباير ستيت في مدينة نيويورك، وكانت البناية ذات الطوابق المائة واثنين أعلى بناية في العالم آنذاك.

1945 - القوات الروسية تعلن عن سقوط برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية.

1951 - تأميم النفط الإيراني.

1952 - انطلاق الطائرة كوميت - 1 وهي أول طائرة مدنية نفاثة في التاريخ من مطار هيثرو في بريطانيا.

1953 - تنصيب الملك حسين ملكاً على الأردن ليتولى الحكم رسمياً بعد أبيه الملك طلال بن عبد الله الذي تنازل عن العرش في 11 أغسطس 1952 بسبب المرض.

1986 - انتخاب سنيان حساني رئيساً ليوغسلافيا وكان بذلك أول رئيس مسلم لها.

1991 - أمين عام الأمم المتحدة خافير بيريز دي كوييار ينشئ لجنة لتخطيط الحدود بين الكويت والعراق وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 687 الصادر في 5 أبريل 1991.