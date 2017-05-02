شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب القاهرة، برئاسة اللواء إبراهيم عبد الهادي القائم بأعمال رئيس الحي، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وغلق المقاهي المخالفة بنطاق الحي بوجود إدارت الإشغالات والمتابعة الميدانية والمحلات وبمعاونة شرطة المرافق وبالتنسيق مع قسم قصر النيل.

وقال رئيس حي غرب القاهرة، إن الحملة شملت شوارع ش 26 يوليو واسماعيل محمد و أبو الفــــــدا و طه حسين و أحمد حشمت مضيفا أنه تـــم إعادة غلـــق (5) مطاعم وكافيهات و تحرير (5) محاضر فض أخـــتام و (5) محاضر إدارة بــدون ترخيص و تحــــرير محضر إشغـــال طريق.

وتابع عبد الهادي أن الحملة أسفــــرت عن التحفظ علي 24 كــــرسي بلاستيك و8 تــــرابيزة بلاستيك ومصادرتهم بمخازن الحي.

وأكد اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة لمنطقة الغربية أن المحافظة عازمة علي المضي قدمًا في تنفيذ خطتها لعودة الانضباط للشارع ومواجهة الباعة الجائلين والمخالفين من أصحاب المحلات والكافيهات والمطاعم المنتشرة بأحياء القاهرة ومراجعة تراخيصها وإغلاق غير الملتزم باشتراطات الترخيص، والتي تتجاوز القانون بالتعدي على نهر الطريق واستغلال الأرصفة بنشر إشغالاتها، مما يعرض أرواح قاطني المنطقة والمشاة للخطر.