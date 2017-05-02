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عودة حركة قطارات «القاهرة - طنطا»
قطار ـ قطارات‎

عودة حركة قطارات «القاهرة - طنطا»

الثلاثاء، 2 مايو 2017 07:22 ص

عادت منذ قليل، حركة القطارات إلى طبيعتها بخط القاهرة - طنطا، وذلك عقب تمكن فريق الصيانة بهئية السكة الحديد من شد القطار الذى خرج من على القضبان  بمحطة منوف، وتم مرور أول قطار منذ قليل.

كانت  حركة سير القطارات  قد توقفت على خط القاهرة- طنطا، بمحافظة المنوفية وذلك إثر خروج القطار رقم 556 أثناء سحبه بمحطة منوف لتجهيزه لانطلاق أول رحلة سفر إلى مدينة طنطا والتى كان مقرر انطلاقها فى الساعة الخامسة صباحا، وعلى الفور تم استدعاء الونش من محطة طنطا لرفع العربة لإعادة حركة القطارات.

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